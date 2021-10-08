Один из них украл телефон, толкая пассажирку автобуса
В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о задержании двух карманников. Один из них обокрал женщину, садившуюся в автобус.
Днём 30 сентября в полицию Советского района обратилась 42-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что у неё на автобусной остановке украли сотовый телефон стоимостью 86 тысяч рублей. Кража произошла, когда женщина садилась в маршрутку.
Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего подозреваемого.
Следствием установлено, что стоя на остановке, мужчина заметил в кармане у женщины дорогой смартфон. Когда автобус подошёл, и женщина стала садиться, вор начал толкать её. Во время давки незаметно вытащил телефон и убежал.Пропажу улан-удэнка обнаружила уже в пути.
Мужчина признался, что планировал продать телефон, но забыл гаджет у своего приятеля, с которым распивал спиртное. Полицейские изъяли сотовый телефон и вернули владелице.
Жертвой карманника стала и 43-летняя улан-удэнка. Вечером 23 сентября женщина со своим знакомым беседовала в подъезде дома. Она отвлеклась на вышедшую соседку и стала с ней разговаривать. Стоявший рядом знакомый, увидев в кармане подруги сотовый телефон, украл его.
В тот же день он был задержан полицейскими. Телефон изъят.
Мужчина рассказал следователю, что украл гаджет у знакомой, потому что у него не было своего сотового телефона.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
В Улан-Удэ задержали двух карманников
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