 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

В Улан-Удэ задержали двух карманников

В Улан-Удэ задержали двух карманников
Происшествия, 
Один из них украл телефон, толкая пассажирку автобуса

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о задержании двух карманников. Один из них обокрал женщину, садившуюся в автобус.

Днём 30 сентября в полицию Советского района обратилась 42-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что у неё на автобусной остановке украли сотовый телефон стоимостью 86 тысяч рублей. Кража произошла, когда женщина садилась в маршрутку.

Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего подозреваемого.

Следствием установлено, что стоя на остановке, мужчина заметил в кармане у женщины дорогой смартфон. Когда автобус подошёл, и женщина стала садиться, вор начал толкать её. Во время давки незаметно вытащил телефон и убежал.Пропажу улан-удэнка обнаружила уже в пути.

Мужчина признался, что планировал продать телефон, но забыл гаджет у своего приятеля, с которым распивал спиртное. Полицейские изъяли сотовый телефон и вернули владелице.

Жертвой карманника стала и 43-летняя улан-удэнка. Вечером 23 сентября женщина со своим знакомым беседовала в подъезде дома. Она отвлеклась на вышедшую соседку и стала с ней разговаривать. Стоявший рядом знакомый, увидев в кармане подруги сотовый телефон, украл его.

В тот же день он был задержан полицейскими. Телефон изъят.

Мужчина рассказал следователю, что украл гаджет у знакомой, потому что у него не было своего сотового телефона.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянку будут судить за стрельбу на берегу Байкала
Иркутянку будут судить за стрельбу на берегу Байкала
Происшествия, 08.10.2021
Женщина поссорилась с людьми, отдыхающими на берегу озера
Улан-удэнец вышел из колонии и сразу же устроил поножовщину
Улан-удэнец вышел из колонии и сразу же устроил поножовщину
Происшествия, 08.10.2021
Мужчина напал с ножом на нового знакомого прямо на улице
В Бурятии нашёлся пропавший охотник
В Бурятии нашёлся пропавший охотник
Происшествия, 08.10.2021
Мужчину искали четверо суток
В Бурятии дотла сгорели дом и соседняя шиномонтажка
В Бурятии дотла сгорели дом и соседняя шиномонтажка
Происшествия, 08.10.2021
На пожаре разорвались баллоны, предположительно, с газом
Братчанина будут судить за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Братчанина будут судить за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Происшествия, 08.10.2021
Молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма
В Иркутской области заведующий складом аэродрома сливал авиатопливо
В Иркутской области заведующий складом аэродрома сливал авиатопливо
Происшествия, 08.10.2021
Выносить топливо с объекта ему помогали охранник и кладовщик
В Улан-Удэ пассажир «подрезал» у таксиста телефон
В Улан-Удэ пассажир «подрезал» у таксиста телефон
Происшествия, 08.10.2021
Украденным телефон вор пользовался сам
В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб
В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб
Происшествия, 07.10.2021
Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности
Жительница Бурятии убила сожителя «со психу»
Жительница Бурятии убила сожителя «со психу»
Происшествия, 07.10.2021
Убийца сперва соврала, как всё было на самом деле, но после её замучила совесть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^