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В Бурятии дотла сгорели дом и соседняя шиномонтажка

В Бурятии дотла сгорели дом и соседняя шиномонтажка
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На пожаре разорвались баллоны, предположительно, с газом

Вечером 7 октября в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии загорелись дом и несколько строений, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первыми на место приехали добровольные пожарные. К этому моменту были охвачены огнём дом, пристроенные к нему кладовая и гараж, а также брусовое строение шиномонтажа.

Огонь тушили местные жители, работник администрации, а вскоре к ним присоединились пожарные из Кяхты и посёлка Хоронхой.


Тушение возгорания осложнялось поздним его обнаружением, плотной застройкой, а также горением легковоспламеняемых веществ на месте пожара. Со слов очевидцев, во время пожара были два хлопка от разорвавшихся баллонов.

- Что это были за баллоны – газовые или с кислородом – устанавливается, - уточнили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС.

К счастью, никто не пострадал.

В результате пожара дом и строения уничтожены полностью.

Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.


Также вечером 7 октября в селе Ильинка Прибайкальского района загорелся гараж с тремя газовыми баллонами внутри. Владелец успел вовремя вынести баллоны, а также выкатил автомобиль и один из мотоциклов.

В результате пожар гараж выгорел изнутри, огнём уничтожен мотоцикл и сварочное оборудование. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.



пожар

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