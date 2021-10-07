Жительница Бурятии убила сожителя «со психу»

Убийца сперва соврала, как всё было на самом деле, но после её замучила совесть



В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстала женщина, убившая своего жителя после того, как он поднял на неё руку.



Трагедия разыгралась в мае 2020 года. Всё произошло в обеденное время, после продолжительного ночного застолья. Накануне женщина пришла с работы и легла спать. Ночью её разбудил сожитель, предложив сходить за выпивкой, но супруга отказалась. Мужчина сам ушёл из дома и принёс водку. Он вновь разбудил супругу и предлагал выпить с ним, но та в очередной раз ответила отказом. Тогда мужчина созвонился с другом и позвал его в гости. Возможно, не приди он, ничего бы не произошло, но приятель согласился.



Ночью мужчины громко разговаривали, из-за чего женщина не смогла спать и присоединилась к их компании. Застолье проходило спокойно, пока между хозяином дома и гостем не завязалась потасовка. Мужчины начали драться, но потом вышли на улицу, откуда вернулись уже в хороших отношениях.



Позже гость ушёл, и хозяин дома рассказал о причинах драки. Оказалось, что он приревновал к другу свою сожительницу. Продолжая сцену ревности, мужчина начал оскорблять женщину, несколько раз ударил её, хватая за волосы.



Тогда женщина и напала на своего возлюбленного.



- Она развернулась, «со психу», от обиды и злости схватила нож. По её словам, просто хотела поцарапать потерпевшего, не думала, что так получится, и воткнула ему нож. После чего мужчина облокотился за печку, ноги у него подкосились. В это время она тут же нанесла два удара в спину, не помнит, в какую сторону. Потерпевший уже другой рукой шкаф облокотился о шкаф, сделал шаг или два и упал. Она подумала, что мужчина заснул, что тот поспит и встанет. Подошла к столу выпила, покурила, опять налила – выпила. Подошла к потерпевшему, убедилась, что тот нормально дышит. Опять подошла к столу, налила опять рюмку выпила, покурила, - следует из показаний подсудимой в материалах уголовного дела.



После этого женщина попыталась уложить своего сожителя на кровать, но увидела кровь, дыхание мужчины было уже с «хрипотцой». Тогда она позвонила своему дяде, в скорую и полицию.



Удары кухонным ножом пришлись один раз в сердце и дважды – в спину. Спасти раненого не удалось.



Сперва женщина уверяла, что потерпевший первый схватился за нож. Но спустя время подсудимая отказалась от своих показаний. Она призналась – «сильно стала мучить совесть» и исчез сон. Поэтому она решила рассказать правду, как всё было на самом деле, признаться в том, что сама схватила нож со стола и нанесла удары.



В своё оправдание женщина заверяла, что просто хотела напугать сожителя и считала, что «просто поцарапала его». Вину она признала лишь частично.



Суд признал женщину виновной и приговорил её к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии общего режима.

