Поножовщина произошла возле магазина
33-летний улан-удэнец, набросивший с ножом на знакомого на улице, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Всё произошло 15 августа 2021 года. По данным следствия, в течение дня мужчина себя дома употреблял алкоголь, а вечером направился в ближайший продуктовый магазин за очередной порцией спиртного. В магазине, расположенном на улице Батожабая, он повстречал 32-летнего знакомого, к которому испытывал давнюю неприязнь.
Чтобы выяснить отношения, мужчины отошли к крыльцу магазина. Вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил из кармана нож. Он нанёс им несколько ударов в грудь, живот и поясничную область собеседника.
Раненый упал на землю. Однако затем, найдя в себе силы, схватился руками за лезвие ножа, когда нападавший пытался нанести ещё удары. Истекающий кровью мужчина рывком обезоружил своего врага.
В это время к месту происшествия стали подходить люди, в связи с чем нападавший не смог добить жертву. Раненого госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Истекающий кровью улан-удэнец за лезвие вырвал нож из рук нападавшего
Происшествия, Фото:
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