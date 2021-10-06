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В Бурятии осудили мужчину, выдававшего наркотики за корм для кроликов

В Бурятии осудили мужчину, выдававшего наркотики за корм для кроликов
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина отправился в колонию строгого режима

В Бурятии вынесли приговор жителю Забайкальского края, которого поймали в августе с мешками конопли.

Как сообщал «Байкал-Daily», недалеко от села Заган в Мухоршибирском районе сотрудники ДПС и оперативники уголовного розыска районного отдела полиции остановили автомобиль, в багажнике которого нашли два полимерных мешка с коноплёй. Женщина-водитель рассказала полицейским, что занимается частным извозом, а наркотики принадлежат пассажиру. При этом мужчина при посадке заверил водителя, что в мешках везёт корм для кроликов.

Недавно мужчина предстал перед судом. С предъявленным обвинением он согласился, свою вину признал.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал опасный рецидив.

- За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере гражданин осуждён по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.

Приговор суда вступил в законную силу.
наркотики суд

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