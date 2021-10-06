Грабитель напал на детей у железнодорожного моста
Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который напал в Улан-Удэ на двух 12-летних девочек. Мужчина обвиняется в разбое.
Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло в июле у железнодорожного моста через реку Уда на перегоне «Улан-Удэ – Заудинский». 36-летний бомж, угрожая детям и ударив одну из девочек, отнял у них мобильные телефоны и золотые серьги.
Детские крики услышали двое прохожих. Они бросились на помощь девочкам. Грабителя, пытавшегося убежать, молодые люди догнали, задержали и сдали приехавшим транспортным полицейским. За этот поступок молодым людям вручили благодарность от Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Улан-Удэ будут судить бомжа, напавшего на девочек
Происшествия, Фото:
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