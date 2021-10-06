Ревнивая жительница республики отправится за решётку
В июне 2021 года жительница Мухоршибирского района Бурятии в приступе ревности пыталась убить сожителя. Дома она взяла его телефон, где увидела смс-сообщение с незнакомого ей номера «Я тебя люблю».
Она взяла на столе нож, подошла к спящему на диване в зале мужчине и ударила его в грудную клетку.
Сожитель получил тяжёлые травмы, но врачи спасли ему жизнь. На ревнивицу возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, вину признала, в содеянном раскаялась. На суде она также пояснила, что извинилась перед потерпевшим, а он её извинения принял.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
В Бурятии женщина ударила ножом сожителя из-за SMS
Происшествия, Фото:
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