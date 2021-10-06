Мать убитого мужчины просила прекратить уголовное дело в отношении виновной
В один из летних дней этого года 38-летняя жительница Мухоршибирского района Бурятии убила своего сожителя, отца её троих маленьких детей. Всё произошло потому, что мужчина сперва кинул в неё два стула и табуретку, побил, а также угрожал убийством.
Испуганная женщина схватила нож и выбежала на улицу. Однако он продолжил её преследование. Когда безоружный мужчина схватил женщину и притянул её к себе, та нанесла удар ножом в его грудь.
Нож попал в сердце, в результате чего мужчина скончался на месте.
Признанная по делу потерпевшей мать убитого просила суд прекратить уголовное дело в отношении невестки. Женщины примирились.
- Однако суд, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства дела, пришёл к выводу, что прекращение уголовного дела не соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, не отвечает требованиям справедливости и целям правосудия, и в удовлетворении ходатайства отказал, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
Виновная осуждена за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Она избежала колонии, получив 1,5 года ограничения свободы.
Справка:
Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении судом осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа.
Жительница Бурятии, убившая отца своих детей, избежала колонии
Происшествия, Фото:
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