Нападавшего задержали росгвардейцы
Житель Северобайкальска напал на своего приятеля, избив его табуреткой по голове. Нападавшего задержали росгвардейцы.
- В полицию поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован мужчина с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. На место происшествия незамедлительно выехали росгвардейцы и полицейские. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 50-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Подозреваемый, схватив табуретку, нанёс своему знакомому множественные удары по голове. Испугавшись того, что натворил, мужчина вышел из квартиры. Гражданская жена избитого мужчины вызвала медиков.
Свою вину задержанный признал, назвав причиной нанесения побоев сильное алкогольное опьянение.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Житель Бурятии избил приятеля табуреткой по голове
Происшествия, Фото:
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