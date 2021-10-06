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В Улан-Удэ модель после ДТП потеряла шансы на карьеру

В Улан-Удэ модель после ДТП потеряла шансы на карьеру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После наезда автомобиля девушка не может не то, что ходить на каблуках, а нормально жить

Судебные приставы взыскали в пользу юной улан-удэнки компенсацию морального вреда, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Девушка попала под колёса автомобиля, когда ещё была несовершеннолетней. Автомобиль сбил её, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

Однако отсутствие вины водителя в ДТП не исключает для него правовых последствий в виде возложения обязанности по компенсации морального вреда.

На момент ДТП пострадавшая выпускалась из 11 класса, всю подготовку к ЕГЭ ей пришлось провести дистанционно. Кроме того, девушка посещала модельную школу, у неё были грандиозные планы на карьеру в этой сфере, ранее она уже работала моделью по контракту за границей.

После аварии девушка не может проходить нормальное очное обучение в вузе, так как не может, не испытывая боли, сидеть более часа. Также она не может длительное время ходить, тем более носить обувь на каблуках. Девушка вынуждена систематически проходить обследования и проходить лечение.

За возмещением компенсации морального вреда с женщины-водителя потерпевшая обратилась в суд. Суд удовлетворил её требования.

- В службе судебных приставов в отношении собственницы автомобиля было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были применены комплексные меры принудительного характера. В результате применения принятых мер, судебным приставам удалось взыскать денежные средства в полном объеме. На сегодняшний день компенсация морального вреда в размере 115 тысяч рублей перечислена на счёт взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере 8050 рублей – в доход государства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.


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