В Улан-Удэ многодетного отца осудили за шутку о бомбе

Когда мужчина образумился, было уже поздно



В Улан-Удэ вынесен приговор мужчине, который позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы готовящемся взрыве в торговом центре «Баянгол».



В торговый центр выехали экстренные службы. Была проведена эвакуация и осмотр помещений, но взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



Согласно судебным материалам, звонивший мужчина сам сознался в ложном сообщении о взрыве. Спустя несколько минут он перезвонил в экстренную службу и сказал, что пошутил.



Шутник не работает и не судим. Живёт с гражданской супругой и воспитывает троих детей. В момент звонка мужчина был пьян, однако суд не принял это в качестве отягчающего обстоятельства. «Достаточных данных, свидетельствующих о том, что именно данное состояние явилось условием для совершения преступления, суду не представлено», - говорится в решении суда.



- Смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт: отсутствие судимости, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, его сообщение в службу 112 через несколько минут после первоначального звонка, где он сообщил о том, что его предыдущее сообщение было заведомо ложным, расценивающихся как явка с повинной, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, - сообщается в решении суда.



Сожительница подсудимого и его приятель также дали ему положительные характеристики.



Решением Железнодорожного районного суда мужчина признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.





