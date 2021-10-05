Когда мужчина образумился, было уже поздно
В Улан-Удэ вынесен приговор мужчине, который позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы готовящемся взрыве в торговом центре «Баянгол».
В торговый центр выехали экстренные службы. Была проведена эвакуация и осмотр помещений, но взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
Согласно судебным материалам, звонивший мужчина сам сознался в ложном сообщении о взрыве. Спустя несколько минут он перезвонил в экстренную службу и сказал, что пошутил.
Шутник не работает и не судим. Живёт с гражданской супругой и воспитывает троих детей. В момент звонка мужчина был пьян, однако суд не принял это в качестве отягчающего обстоятельства. «Достаточных данных, свидетельствующих о том, что именно данное состояние явилось условием для совершения преступления, суду не представлено», - говорится в решении суда.
- Смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт: отсутствие судимости, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, его сообщение в службу 112 через несколько минут после первоначального звонка, где он сообщил о том, что его предыдущее сообщение было заведомо ложным, расценивающихся как явка с повинной, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, - сообщается в решении суда.
Сожительница подсудимого и его приятель также дали ему положительные характеристики.
Решением Железнодорожного районного суда мужчина признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему назначено два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
В Улан-Удэ многодетного отца осудили за шутку о бомбе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийца нанёс несколько ножевых ранений
Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение
Мужчина увёл девочку в лес, где убил её
Аферисты обманывали около 20 пожилых людей
Убийца спрятал тело и заколотил дверь
Мужчину спасла его сожительница
Одну машину юный рецидивист всё же сумел завести
Пожар случился ночью
Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла
Пожар обнаружили слишком поздно
Спасатели залезли через окно
Выросло количество и самих пожаров
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы
В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
Вора быстро вычислили