Житель Бурятии задушил буйного гостя

Убийца спрятал тело и заколотил дверь
В Заиграевском районе суд вынес приговор 64-летнему жителю, признав его виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
Мужчина проживал в садовом товариществе, нигде не работал и часто выпивал. Вечером 19 февраля 2021 года после очередного застолья он лёг спать. Однако в этот момент в гости зашёл знакомый местный житель, который стал оскорблять хозяина дома, упрекая его в клевете.
Из-за этого между мужчинами произошла потасовка. Хозяин дома подобрал с пола верёвку, накинул петлю на шею противника и стал душить его. Затем мужчина вывел гостя на улицу, где продолжил стягивать петлю на шее, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни.
Затем хозяин дома перенёс тело в постройку на соседнем участке и заколотил в ней дверь.
Приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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