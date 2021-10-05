 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

Житель Бурятии задушил буйного гостя

Житель Бурятии задушил буйного гостя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца спрятал тело и заколотил дверь

В Заиграевском районе суд вынес приговор 64-летнему жителю, признав его виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Мужчина проживал в садовом товариществе, нигде не работал и часто выпивал. Вечером 19 февраля 2021 года после очередного застолья он лёг спать. Однако в этот момент в гости зашёл знакомый местный житель, который стал оскорблять хозяина дома, упрекая его в клевете.

Из-за этого между мужчинами произошла потасовка. Хозяин дома подобрал с пола верёвку, накинул петлю на шею противника и стал душить его. Затем мужчина вывел гостя на улицу, где продолжил стягивать петлю на шее, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни.

Затем хозяин дома перенёс тело в постройку на соседнем участке и заколотил в ней дверь.

Приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии школьник за ночь пытался угнать четыре машины
В Бурятии школьник за ночь пытался угнать четыре машины
Происшествия, 05.10.2021
Одну машину юный рецидивист всё же сумел завести
Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей
Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей
Происшествия, 05.10.2021
Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла
В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале
В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале
Происшествия, 05.10.2021
Пожар обнаружили слишком поздно
Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора
Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора
Происшествия, 05.10.2021
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы
В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз
В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз
Происшествия, 05.10.2021
В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам
Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам
Происшествия, 05.10.2021
Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка пыталась разжалобить их  
В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
Происшествия, 05.10.2021
С детьми и родителями провели профилактическую беседу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^