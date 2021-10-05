В Улан-Удэ из-за пьяного лихача в больницу попали два человека

4 октября около двух часов ночи на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Субару Форестер», следуя в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево.
В результате ДТП два пассажира – 23-летний молодой человек и 24-летняя девушка - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Фотографии и видео с места происшествия опубликовали в паблике dtp_03. По кадрам видно, что автомобиль от удара превратился в груду металла. Авто видео удивился произошедшему: «Как можно было вот так?! Вообще машины нету».
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне днём пьяный водитель «Тойоты Камри» сбил в Улан-Удэ 10-летнюю девочку, которая шла по «зебре».