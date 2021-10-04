В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку

Девочка от удара подлетела в воздух

Сегодня днём в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. На улице Кумысская 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 10-летнюю девочку.







Наезд произошёл в районе остановки общественного транспорта, когда девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара её подбросило в воздух, и она страшно приземлилась на дорогу.





