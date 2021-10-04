 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочка от удара подлетела в воздух

Сегодня днём в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. На улице Кумысская 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 10-летнюю девочку.

Наезд произошёл в районе остановки общественного транспорта, когда девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара её подбросило в воздух, и она страшно приземлилась на дорогу.


В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в больницу.

- Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Оформлен материал по ст. 12.26 КоАП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель признался, что пил алкоголь, рассказав, что употребил вчера. На вопрос, понимал ли он, что находится в состоянии алкогольного опьянения, ответил: «Я знаю, что с похмелья». При этом заявил, что за руль сел, так как ему «надо было».

Проводится проверка.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 2 октября, на улице Краснофлотская водитель, не имеющий прав, сбил мальчика на велосипеде. Ребёнок получил тяжёлые травмы, был без сознания, и в первое время даже не могли установить его личность.

Госавтоинспекция напомнила о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Информацию о нетрезвых водителях, представляющих угрозу для участников дорожного движения, можно сообщить в дежурную часть по телефону 292999, 292902 или 102.
ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку
Происшествия, 04.10.2021
Девочка от удара подлетела в воздух
В Улан-Удэ перевернулась бетономешалка
В Улан-Удэ перевернулась бетономешалка
Происшествия, 04.10.2021
Водителя из кабины извлекали сотрудники МЧС
Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий
Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий
Происшествия, 04.10.2021
Воровка прикинулась, что знакома с прохожим
Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов
Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов
Происшествия, 04.10.2021
Работники магазина обнаружили кражу только при инвентаризации
В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли
В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли
Происшествия, 04.10.2021
Улан-удэнец намеревался продать собранный «урожай»
В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов
Происшествия, 04.10.2021
Трамвай неудачно прошёл поворот
В Бурятии горел расселённый дом
В Бурятии горел расселённый дом
Происшествия, 04.10.2021
Виновник пожара устанавливается
В Бурятии живодёрки сбросили кота в ледяную реку
В Бурятии живодёрки сбросили кота в ледяную реку
Происшествия, 04.10.2021
Процесс издевательства над животным развеселил селенгинских живодёрок
В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек
В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек
Происшествия, 04.10.2021
В Иркутском районе сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием двух автомобилей
В Улан-Удэ полицейский отказался от взятки в тысячу рублей
В Улан-Удэ полицейский отказался от взятки в тысячу рублей
Происшествия, 04.10.2021
Транспортного полицейского пытался подкупить гражданин Таджикистана
В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
Происшествия, 04.10.2021
Движение трамваев парализовал микроавтобус  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^