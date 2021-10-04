В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочку

Девочка от удара подлетела в воздух
Сегодня днём в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. На улице Кумысская 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 10-летнюю девочку.
Наезд произошёл в районе остановки общественного транспорта, когда девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара её подбросило в воздух, и она страшно приземлилась на дорогу.
В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в больницу.
- Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Оформлен материал по ст. 12.26 КоАП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Водитель признался, что пил алкоголь, рассказав, что употребил вчера. На вопрос, понимал ли он, что находится в состоянии алкогольного опьянения, ответил: «Я знаю, что с похмелья». При этом заявил, что за руль сел, так как ему «надо было».
Проводится проверка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 2 октября, на улице Краснофлотская водитель, не имеющий прав, сбил мальчика на велосипеде. Ребёнок получил тяжёлые травмы, был без сознания, и в первое время даже не могли установить его личность.
Госавтоинспекция напомнила о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Информацию о нетрезвых водителях, представляющих угрозу для участников дорожного движения, можно сообщить в дежурную часть по телефону 292999, 292902 или 102.