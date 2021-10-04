 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

Популярное

Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов

Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работники магазина обнаружили кражу только при инвентаризации

29 сентября в полицию поступило сообщение о краже от управляющей магазина на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Женщина рассказала, что работники торговой точки при инвентаризации выявили недостачу – 17 мужских шарфов. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские прибыли в магазин, где просмотрели видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале. Так сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний улан-удэнец, который уже привлекается к ответственности за мелкую кражу из магазина.

Как выяснилось, мужчина пришёл с конкретной целью украсть что-нибудь. Присмотрев на прилавке шарфы, не оборудованные противокражными клипсами, вор спрятал их под куртку и вышел из торговой точки.

Шарфы мужчина в тот же день продал прохожим по 100 рублей за штуку. На вырученные деньги приобрел алкоголь.

Вор задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий
Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий
Происшествия, 04.10.2021
Воровка прикинулась, что знакома с прохожим
Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов
Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов
Происшествия, 04.10.2021
Работники магазина обнаружили кражу только при инвентаризации
В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли
В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли
Происшествия, 04.10.2021
Улан-удэнец намеревался продать собранный «урожай»
В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов
Происшествия, 04.10.2021
Трамвай неудачно прошёл поворот
В Бурятии горел расселённый дом
В Бурятии горел расселённый дом
Происшествия, 04.10.2021
Виновник пожара устанавливается
В Бурятии живодёрки сбросили кота в ледяную реку
В Бурятии живодёрки сбросили кота в ледяную реку
Происшествия, 04.10.2021
Процесс издевательства над животным развеселил селенгинских живодёрок
В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек
В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек
Происшествия, 04.10.2021
В Иркутском районе сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием двух автомобилей
В Улан-Удэ полицейский отказался от взятки в тысячу рублей
В Улан-Удэ полицейский отказался от взятки в тысячу рублей
Происшествия, 04.10.2021
Транспортного полицейского пытался подкупить гражданин Таджикистана
В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
Происшествия, 04.10.2021
Движение трамваев парализовал микроавтобус  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^