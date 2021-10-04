Улан-удэнец за один раз украл из магазина 17 шарфов

Работники магазина обнаружили кражу только при инвентаризации



29 сентября в полицию поступило сообщение о краже от управляющей магазина на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Женщина рассказала, что работники торговой точки при инвентаризации выявили недостачу – 17 мужских шарфов. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские прибыли в магазин, где просмотрели видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале. Так сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний улан-удэнец, который уже привлекается к ответственности за мелкую кражу из магазина.



Как выяснилось, мужчина пришёл с конкретной целью украсть что-нибудь. Присмотрев на прилавке шарфы, не оборудованные противокражными клипсами, вор спрятал их под куртку и вышел из торговой точки.



Шарфы мужчина в тот же день продал прохожим по 100 рублей за штуку. На вырученные деньги приобрел алкоголь.



Вор задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.





