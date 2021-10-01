Вооружённого грабителя спугнул уверенная продавщица
В Санкт-Петербурге мужчина с ножом попытался ограбить зоомагазин, но остался ни с чем. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, инцидент произошёл в субботу, 25 сентября. В магазин с товарами для животных на проспекте Просвещения ворвался неизвестный с ножом и потребовал от кассира деньги. Однако 48-летняя женщина не испугалась грабителя и ответила ему отказом. Услышав уверенное «нет», мужчина скрылся.
Спустя шесть дней, 30 сентября, в квартире на Луначарском проспекте подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний безработный из Бурятии. Ранее он обвинялся в хранении и распространении наркотиков, а также сидел за кражу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Улан-Удэ мужчина с «розочкой» пытался ограбить комиссионный павильон. Однако также ушёл ни с чем, когда сотрудница сказала, что денег нет ни у неё, ни в кассе.
Робкий грабитель из Бурятии напал на зоомагазин в Питере
Происшествия, Фото:
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