Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн

Суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына



Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери 17-летнего подростка, которого до смерти избили в 2016 году сотрудники полиции. Ей присудили 1 млн рублей, сообщает ТАСС.



Вместе с тем, как уточнил ТАСС адвокат истицы Марат Аманлиев, суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына.



При этом адвокат уточнил, что письменные извинения за подписью замначальника МВД РФ по Улан-Удэ Баира Галданова всё же были получены матерью подростка по почте.



Решение райсуда потерпевшая сторона планирует обжаловать.



- Иск о возмещении морального вреда был принят к производству этим летом Тверским районным судом Москвы, который позже отправил его для дальнейшего рассмотрения в Улан-Удэ. Изначально в иске содержались требования выплатить 150 млн рублей компенсации, а также принести извинение матери погибшего. По словам её адвоката, привлеченные к судебному разбирательству эксперты из Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» указали, что сумма компенсации в иске должна составлять 16 млн рублей, - уточняет ТАСС.



В 2016 году в приёмное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ сотрудники полиции доставили тело подростка 1998 года рождения, который умер, захлебнувшись рвотными массами. Первым официальным комментарием полиции была версия, что подросток был задержан по подозрению в краже велосипеда. Однако в машине у полицейских ему стало плохо, открылась рвота, и его привезли в больницу.



На следующий день у дела появились новые подробности. Друг погибшего рассказал о пытках: надевали на голову противогаз, связывали ноги и били. Друг рассказал, что таким образом от него добивались признательных показаний в совершённых кражах. Родные погибшего парня рассказывали, что получили тело сына со значительными травмами.



В ноябре 2019 года Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор пяти полицейским по делу о превышении должностных полномочий. Обвиняемые были приговорены к разным срокам: от трёх лет условно до восьми лет лишения свободы. В прошлом году приговор вступил в силу.









