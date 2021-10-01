 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн

Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына

Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери 17-летнего подростка, которого до смерти избили в 2016 году сотрудники полиции. Ей присудили 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, как уточнил ТАСС адвокат истицы Марат Аманлиев, суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына.

При этом адвокат уточнил, что письменные извинения за подписью замначальника МВД РФ по Улан-Удэ Баира Галданова всё же были получены матерью подростка по почте.

Решение райсуда потерпевшая сторона планирует обжаловать.

- Иск о возмещении морального вреда был принят к производству этим летом Тверским районным судом Москвы, который позже отправил его для дальнейшего рассмотрения в Улан-Удэ. Изначально в иске содержались требования выплатить 150 млн рублей компенсации, а также принести извинение матери погибшего. По словам её адвоката, привлеченные к судебному разбирательству эксперты из Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» указали, что сумма компенсации в иске должна составлять 16 млн рублей, - уточняет ТАСС.

В 2016 году в приёмное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ сотрудники полиции доставили тело подростка 1998 года рождения, который умер, захлебнувшись рвотными массами. Первым официальным комментарием полиции была версия, что подросток был задержан по подозрению в краже велосипеда. Однако в машине у полицейских ему стало плохо, открылась рвота, и его привезли в больницу.

На следующий день у дела появились новые подробности. Друг погибшего рассказал о пытках: надевали на голову противогаз, связывали ноги и били. Друг рассказал, что таким образом от него добивались признательных показаний в совершённых кражах. Родные погибшего парня рассказывали, что получили тело сына со значительными травмами.

В ноябре 2019 года Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор пяти полицейским по делу о превышении должностных полномочий. Обвиняемые были приговорены к разным срокам: от трёх лет условно до восьми лет лишения свободы. В прошлом году приговор вступил в силу.




полиция компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн
Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн
Происшествия, 01.10.2021
Суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына
Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских
Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских
Происшествия, 01.10.2021
По факту травмирования начата доследственная проверка 
В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина
В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина
Происшествия, 30.09.2021
Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка
Житель Бурятии прятал патроны к пистолету и револьверу
Житель Бурятии прятал патроны к пистолету и револьверу
Происшествия, 30.09.2021
Мужчина получил боеприпасы «в наследство»
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
Происшествия, 30.09.2021
Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем
В Иркутской области мужчину убили гантелью
В Иркутской области мужчину убили гантелью
Происшествия, 30.09.2021
Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
Происшествия, 30.09.2021
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина
В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту
В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту
Происшествия, 30.09.2021
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи
«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами
«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами
Происшествия, 30.09.2021
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей
Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей
Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей
Происшествия, 30.09.2021
Поводов для паники, как выяснилось, нет 
Благодаря бдительной иркутянке на пожаре спасли трёх человек
Благодаря бдительной иркутянке на пожаре спасли трёх человек
Происшествия, 30.09.2021
Горящая лестница отрезала жильцам путь на улицу
Жительница Бурятии украла телефон в кафе
Жительница Бурятии украла телефон в кафе
Происшествия, 30.09.2021
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
В Улан-Удэ неизвестные заливают клеем домофоны
В Улан-Удэ неизвестные заливают клеем домофоны
Происшествия, 30.09.2021
Вредители повредили уже десятки домофонных панелей. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^