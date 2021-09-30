В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи
В Улан-Удэ следователи проверяют информацию СМИ о ребёнке, который получил травмы на детской площадке. Проводится доследственная проверка.
- 27 августа 2021 года на станции Дивизионная мальчик, играя на детской площадке возле своего дома, упал с качелей и ударился головой о расположенные на земле бетонные плиты. С травмами ребёнок госпитализирован, - сообщает СУ СКР по Бурятии.
В соответствии с существующими стандартами, покрытие детской площадки в зоне возможного падения детей должно быть свободно от опасных элементов. В качестве покрытия таких площадок применяются сыпучие материалы с определённой толщиной наполнения.
- Детские площадки подлежат обслуживанию собственниками, управляющими организациями или иными уполномоченными лицами. Так как в публикации содержатся сведения об оказании лицами, в ведении которых находится детская площадка, услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья граждан, следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. Бездействию ответственных лиц будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в следственном управлении.
Травмы детей на детских площадках в Бурятии фиксировались уже не раз. Пожалуй, один из самых громких случаев произошёл весной 2016 года в Зеленхозе. Пятилетнему мальчику, скатившемуся с горки, жестяной конструкцией отрезало палец. Врачи пришили палец, но он не прижился, в итоге его пришлось ампутировать. Управляющую компанию по решению суда обязали выплатить семье ребёнка 40 тысяч рублей.
В 2020 году во дворе дома на проспекте 50-летия Октября шестилетний мальчик упал на кусок бетона, выступавший из-под песка. Мальчик получил многочисленные травмы головы. На мастера управляющей компании возбудили уголовное дело, но в итоге оно было прекращено, а женщина отделалась штрафом.
Опасные детские площадки в Улан-Удэ и Иволгинском районе этим летом обнаружили активисты ОНФ.
В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту
Происшествия, Фото:
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