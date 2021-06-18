В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора

Активисты проверили сигналы жителей об опасных условиях на детских площадках. В ходе рейда были выявлены замечания по нескольким детским площадкам в Улан-Удэ и в Иволгинском районе, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
В селе Сотниково Иволгинского района по улице Береговая, 3 детская площадка, по словам местных жителей, возведена около трёх лет назад. Но сейчас она находится в плохом состоянии. Представители ОНФ отметили сломанные элементы на нескольких конструкциях, оторванные детали качелей, буквально выломанные покрытия песочницы, детская горка основанием упирается в металлические пластины. Всё это может привести к травмам во время игры.
Также общественники особое внимание обратили на неухоженный внешний вид детских спортивных и игровых снарядов – краска облупилась, стёрлась, и местами от неё не осталось и следа. Местные жители пытались своими силами выяснить, у кого на балансе находится данная игровая территория, но не смогли и обратились за помощью в Народный фронт.
В селе Сужа Иволгинского района из-за ненадлежащего содержания территории трансформаторной будки есть опасность травмирования детей. Трансформатор находится прямо за ограждением спортивной площадки Сужинской общеобразовательной школы. Во время игры дети часто перебрасывают за ограждение мяч и попадают в трансформатор, доступ к которому не закрыт – ограждение повреждено. Опасность вызывает то, что дети могут подойти за мячом к трансформатору на небезопасное расстояние и получить удар током.
У самой школы из-за небольшой территории нет возможности перенести спортивную площадку на другой участок. В данной ситуации только ресурсоснабжающая организация может принять меры по должному ограждению трансформаторной будки и закрытия доступа к ней со стороны местных жителей.
В Улан-Удэ в ходе рейда активисты ОНФ выявили две детские площадки, которые находятся в опасной близости к электроустановкам.
Так, по улице Ключевская, 66 прямо на территории детской площадки разрыта траншея, внутри которой виден электрический высоковольтный кабель – очевидно, проходит ремонт электрокабеля. При этом отсутствуют предупреждающие знаки и препятствующее доступу ограждение, ленты. Детская горка небезопасна к эксплуатации, под скатом яма.
Периметр площадки заставлен частным транспортом, нет ограждения для игровой зоны. На участке во время рейда общественники встретили бродячую собаку, которая скалилась, а также обнаружили бытовой мусор – большой бесхозный матрац лежал прямо под спортивной конструкцией.
«Хотя, возможно, это было сделано для смягчения падения на землю?» - иронизируют общественники.
Также на площадке имеются признаки вандализма – нецензурные надписи.
На улице Заовражная, 62 прямо на территории детской площадки установлен электрический столб. Также непонятен выбор участка для обустройства игровой зоны – в опасной близости автодорога, а сама площадка огорожена только с одной стороны. Заметно, что за территорией никто не следит: повсюду разбросан бытовой мусор, в детской песочнице, очевидно, кто-то устроил отхожее место. На данном участке также рядом с игровыми конструкциями имеется большая насыпь песка. А на шведской стенке оторваны элементы и торчат болты.
- Больше всего недочётов связано с содержанием и эксплуатацией площадок, нет обновления, нет своевременного ремонта оборудования, в целом площадки неухоженные. Все замечания мы направили в администрации Иволгинского района и Улан-Удэ с просьбой устранить опасные нарушения и не допустить травмирование детей,- прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.