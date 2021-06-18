В Бурятии дети играют под электропроводами и у трансформатора











«Хотя, возможно, это было сделано для смягчения падения на землю?» - иронизируют общественники.



Также на площадке имеются признаки вандализма – нецензурные надписи.



На улице Заовражная, 62 прямо на территории детской площадки установлен электрический столб. Также непонятен выбор участка для обустройства игровой зоны – в опасной близости автодорога, а сама площадка огорожена только с одной стороны. Заметно, что за территорией никто не следит: повсюду разбросан бытовой мусор, в детской песочнице, очевидно, кто-то устроил отхожее место. На данном участке также рядом с игровыми конструкциями имеется большая насыпь песка. А на шведской стенке оторваны элементы и торчат болты.



- Больше всего недочётов связано с содержанием и эксплуатацией площадок, нет обновления, нет своевременного ремонта оборудования, в целом площадки неухоженные. Все замечания мы направили в администрации Иволгинского района и Улан-Удэ с просьбой устранить опасные нарушения и не допустить травмирование детей,- прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.



У самой школы из-за небольшой территории нет возможности перенести спортивную площадку на другой участок. В данной ситуации только ресурсоснабжающая организация может принять меры по должному ограждению трансформаторной будки и закрытия доступа к ней со стороны местных жителей.В Улан-Удэ в ходе рейда активисты ОНФ выявили две детские площадки, которые находятся в опасной близости к электроустановкам.Так, по улице Ключевская, 66 прямо на территории детской площадки разрыта траншея, внутри которой виден электрический высоковольтный кабель – очевидно, проходит ремонт электрокабеля. При этом отсутствуют предупреждающие знаки и препятствующее доступу ограждение, ленты. Детская горка небезопасна к эксплуатации, под скатом яма.Периметр площадки заставлен частным транспортом, нет ограждения для игровой зоны. На участке во время рейда общественники встретили бродячую собаку, которая скалилась, а также обнаружили бытовой мусор – большой бесхозный матрац лежал прямо под спортивной конструкцией.