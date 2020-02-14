В Улан-Удэ ребёнок упал головой на бетон на детской площадке

На кусок бетона прошлым летом во время игры упал шестилетний мальчик. При падении и ударе о твёрдую поверхность ребёнок получил многочисленные травмы головы. Согласно изъятым в организации документам, обязанность по обслуживанию двора, регулярному осмотру общего имущества и устранению дефектов возлагалась на мастера управляющей компании.







В Железнодорожном районе Улан-Удэ суд назначил штраф мастеру управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом по проспекту 50-лет Октября. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).- Для предупреждения получения травм детьми при падении с игрового оборудования под детскими площадками должно находиться ударопоглощающее покрытие. Однако во дворе, обслуживаемой управляющей компанией, располагалась детская площадка, под которой – в зоне падения детей, находился фрагмент бетонной конструкции, выступающий из-под песка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.После возбуждения уголовного дела 60-летняя женщина признала свою вину, раскаялась, загладила причинённый вред и устранила дефекты на детской площадке.В связи с тем, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, суд оштрафовал подозреваемую в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с прекращением уголовного дела.Постановлением суда мастеру управляющей компании назначен судебный штраф.