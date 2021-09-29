Очевидец, услышавший звуки бензопилы, проявил сознательность
Лесники смогли поймать «чёрного» лесоруба благодаря анонимному звонку, который поступил в Заиграевское лесничество. Аноним рассказал, что слышал звуки бензопилы в лесу.
На место оперативно выехали сотрудники лесничества. По звуку бензопилы и гулу трактора лесникам удалось выйти на четырёх нарушителей. Мужчины рубили деревья и закрепляли их за трактор, чтобы затем волоком вывезти из леса.
Увидев лесников, трое незаконных лесорубов убежали, а один был задержан. Ведётся следствие.
Задержанным оказался житель села Новая Брянь Заиграевского района.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить более четырёх кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 49 тысяч рублей.
Незаконно вырубленная древесина и трактор были изъяты.
В отношении задержанного составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Обо всех нарушениях жителей Бурятии просят на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
Происшествия, Фото:
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