В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Очевидец, услышавший звуки бензопилы, проявил сознательность



Лесники смогли поймать «чёрного» лесоруба благодаря анонимному звонку, который поступил в Заиграевское лесничество. Аноним рассказал, что слышал звуки бензопилы в лесу.



На место оперативно выехали сотрудники лесничества. По звуку бензопилы и гулу трактора лесникам удалось выйти на четырёх нарушителей. Мужчины рубили деревья и закрепляли их за трактор, чтобы затем волоком вывезти из леса.



Увидев лесников, трое незаконных лесорубов убежали, а один был задержан. Ведётся следствие.



Задержанным оказался житель села Новая Брянь Заиграевского района.



В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить более четырёх кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 49 тысяч рублей.



Незаконно вырубленная древесина и трактор были изъяты.



В отношении задержанного составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех нарушениях жителей Бурятии просят на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.



