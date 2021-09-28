В Бурятии женщина-убийца выгнала мужа умирать в подъезде

Происшествия, Фото: Орудие убийство. Фото СУ СКР по Бурятии

Мужчина и женщина познакомились в колонии-поселении, где вместе отбывали наказание



Днём 25 сентября в подъезде дома в Закаменске скончался 45-летний мужчина, которого ударила ножом его 28-летняя сожительница. Она дала признательные показания.



По данным следствия, мужчина и женщина познакомились в колонии-поселении, где вместе отбывали наказание. После освобождения они стали жить вместе в Закаменске. Пара купила квартиру на средства материнского капитала, так как ещё в колонии женщина родила ребёнка.



Однако спустя несколько месяцев совместной жизни пара стала злоупотреблять спиртным. В течение трёх дней до происшествия они употребляли алкоголь. Утром 25 сентября женщина стала искать деньги, которые откладывала, но не нашла их и обвинила сожителя. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им удар мужчине в грудь, а затем выгнала его из квартиры.



Через некоторое время она пошла в магазин за очередной порцией спиртного. В подъезде спокойно прошла мимо тела сожителя и лишь по возвращении позвонила в полицию и скорую. К этому моменту мужчина был уже мёртв.



Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, в настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



- По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - заключили в следственном управлении.

