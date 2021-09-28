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Пьяный улан-удэнец просто так разбил припаркованную машину

Пьяный улан-удэнец просто так разбил припаркованную машину
Происшествия, 
Дебошир даже не помнит о произошедшем

В Улан-Удэ полиция занимается уголовным делом о разбитой припаркованной машине. Её разбил пьяный мужчина, который даже не помнит о том, что случилось.

- В одну из августовских ночей 35-летний горожанин после распития спиртного с друзьями повредил автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина разбил заднее боковое стекло чужой автомашины и оставил трещину на лобовом. Ущерб составил 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Очевидцы сообщили о происходящем в полицию. Приехавшие сотрудники задержали дебошира на месте.

Примечательно, что на следующий день улан-удэнец не помнил о случившемся, не мог объяснить мотив и причины своего поведения. Он лишь признался, что совершил проступок под действием алкоголя. Причинённый ущерб он возместил.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, он трудоустроен.


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