Пьяный улан-удэнец просто так разбил припаркованную машину

Дебошир даже не помнит о произошедшем



В Улан-Удэ полиция занимается уголовным делом о разбитой припаркованной машине. Её разбил пьяный мужчина, который даже не помнит о том, что случилось.



- В одну из августовских ночей 35-летний горожанин после распития спиртного с друзьями повредил автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Пушкина. Мужчина разбил заднее боковое стекло чужой автомашины и оставил трещину на лобовом. Ущерб составил 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Очевидцы сообщили о происходящем в полицию. Приехавшие сотрудники задержали дебошира на месте.



Примечательно, что на следующий день улан-удэнец не помнил о случившемся, не мог объяснить мотив и причины своего поведения. Он лишь признался, что совершил проступок под действием алкоголя. Причинённый ущерб он возместил.



Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, он трудоустроен.





