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В Бурятии осудили забайкальцев, прикативших за кяхтинской коноплёй

В Бурятии осудили забайкальцев, прикативших за кяхтинской коноплёй
Происшествия,  Фото:pexels.com
Их поймали прямо на поле

Кяхтинский районный суд в сентябре рассмотрел уголовные дела в отношении трёх жителей Забайкальского края, приехавших за «наркоурожаем». Они, каждый в отдельности, признаны виновными в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как сообщал «Байкал-Daily», трое жителей Забайкальского края в июле специально приехали в Бурятию за местной дикой коноплёй. Полицейские задержали их прямо на поле во время сбора конопли. Все задержанные старше 40 лет, один из них и вовсе 63-летний пенсионер.

Двоим мужчинам – каждому - было назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, поскольку они ранее к уголовной ответственности не привлекались, совершили преступления впервые. Приговоры вступили в законную силу.

Третьему было назначено наказание в виде реального лишения свободы.

- Преступление, относящееся к категории тяжких, совершено им в период условного осуждения по двум приговорам за преступления средней и небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, в период условного осуждения он допускал нарушения порядка отбывания условного наказания, - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.


наркотики конопля

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