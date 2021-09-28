Их поймали прямо на поле
Кяхтинский районный суд в сентябре рассмотрел уголовные дела в отношении трёх жителей Забайкальского края, приехавших за «наркоурожаем». Они, каждый в отдельности, признаны виновными в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Как сообщал «Байкал-Daily», трое жителей Забайкальского края в июле специально приехали в Бурятию за местной дикой коноплёй. Полицейские задержали их прямо на поле во время сбора конопли. Все задержанные старше 40 лет, один из них и вовсе 63-летний пенсионер.
Двоим мужчинам – каждому - было назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, поскольку они ранее к уголовной ответственности не привлекались, совершили преступления впервые. Приговоры вступили в законную силу.
Третьему было назначено наказание в виде реального лишения свободы.
- Преступление, относящееся к категории тяжких, совершено им в период условного осуждения по двум приговорам за преступления средней и небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, в период условного осуждения он допускал нарушения порядка отбывания условного наказания, - сообщили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
В Бурятии осудили забайкальцев, прикативших за кяхтинской коноплёй
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дебошир даже не помнит о произошедшем
Во время последнего разговора двое пропавших рыбаков рассказали об ухудшившейся погоде
Их поймали прямо на поле
Лжеюристы пообещали мужчине вернуть пропавшие полмиллиона рублей
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного парня, патрулируя улицы
Попутчики прокутили деньги приютившего их улан-удэнца
Наезд произошёл на «зебре»
Вандал разгромил две могилы
Также увеличилось число преступлений, связанных с экономической деятельностью
Родители мальчика обратились в полицию
Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин
Ещё двое пострадавших находятся в больнице
В автоаварии погибла 15-летняя девушка и пострадала 14-летняя пассажирка
Труп раскопали дикие звери
У мужчины внезапно отказали ноги