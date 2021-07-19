Трое забайкальцев рванули в Бурятию за урожаем конопли





Днём 17 июля сотрудники наркоконтроля в Кяхтинском районе Бурятии на поле задержали трёх мужчин в возрасте от 43 до 63 лет. Они собирали коноплю, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина признались, что приехали в Кяхтинский район из Забайкальского края специально для сбора конопли.У них изъяты три мешка с собранной растительной массой. Общий вес марихуаны конопли около пяти килограммов.Старший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.У мужчин (за исключением водителя) установлен факт потребления запрещенного вещества. На них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере».В Бурятии проходит второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», направленной на выявление и уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. Второй этап операции продлится до 23 июля.