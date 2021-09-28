 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии взыскали ущерб с разрушителя могил

В Бурятии взыскали ущерб с разрушителя могил
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вандал разгромил две могилы

В Кабанском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 38-летнего мужчины материальный ущерб в размере свыше 73 тысяч рублей за повреждённые памятники на кладбище, сообщили в республиканском УФССП.

Вандал разгромил два надмогильных сооружения и цветник.

В суд была вынуждена обратиться дочь и сестра мужчин, чьи памятники были установлены на могилах. От осквернения памяти её родственников пострадавшая испытала моральные страдания, а также была вынуждена понести расходы на приобретение новых памятников.

Суд постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда, ущерб и судебные расходы на общую сумму в размере 73 500 рублей.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на средства, находящиеся на расчётных счетах должника, а также предпринял меры ограничительного характера.

В результате удалось взыскать задолженность в пользу потерпевшей женщины.


вандализм судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии растёт число интернет-преступлений
В Бурятии растёт число интернет-преступлений
Происшествия, 28.09.2021
Также увеличилось число преступлений, связанных с экономической деятельностью
У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
Происшествия, 27.09.2021
Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин
В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
Происшествия, 27.09.2021
В автоаварии погибла 15-летняя девушка и пострадала 14-летняя пассажирка
В Иркутской области пропал рыбак
В Иркутской области пропал рыбак
Происшествия, 27.09.2021
Рыбак не вернулся в назначенное время
В Иркутской области на одном месте произошло два смертельных ДТП
В Иркутской области на одном месте произошло два смертельных ДТП
Происшествия, 27.09.2021
Автоаварии случились с разницей в несколько часов
В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы
В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы
Происшествия, 27.09.2021
Пациент, пытавшийся сбежать по простыням, не удержался и упал
В Бурятии горела сауна при спортзале
В Бурятии горела сауна при спортзале
Происшествия, 27.09.2021
Пожарные боролись с огнём почти 1,5 часа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^