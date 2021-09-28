В Бурятии взыскали ущерб с разрушителя могил

Вандал разгромил две могилы



В Кабанском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 38-летнего мужчины материальный ущерб в размере свыше 73 тысяч рублей за повреждённые памятники на кладбище, сообщили в республиканском УФССП.



Вандал разгромил два надмогильных сооружения и цветник.



В суд была вынуждена обратиться дочь и сестра мужчин, чьи памятники были установлены на могилах. От осквернения памяти её родственников пострадавшая испытала моральные страдания, а также была вынуждена понести расходы на приобретение новых памятников.



Суд постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда, ущерб и судебные расходы на общую сумму в размере 73 500 рублей.



Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на средства, находящиеся на расчётных счетах должника, а также предпринял меры ограничительного характера.



В результате удалось взыскать задолженность в пользу потерпевшей женщины.





