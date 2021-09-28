Вандал разгромил две могилы
В Кабанском районе Бурятии судебные приставы взыскали с 38-летнего мужчины материальный ущерб в размере свыше 73 тысяч рублей за повреждённые памятники на кладбище, сообщили в республиканском УФССП.
Вандал разгромил два надмогильных сооружения и цветник.
В суд была вынуждена обратиться дочь и сестра мужчин, чьи памятники были установлены на могилах. От осквернения памяти её родственников пострадавшая испытала моральные страдания, а также была вынуждена понести расходы на приобретение новых памятников.
Суд постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда, ущерб и судебные расходы на общую сумму в размере 73 500 рублей.
Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на средства, находящиеся на расчётных счетах должника, а также предпринял меры ограничительного характера.
В результате удалось взыскать задолженность в пользу потерпевшей женщины.
В Бурятии взыскали ущерб с разрушителя могил
Происшествия, Фото:
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