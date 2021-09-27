В Бурятии осудили мужчину, убившего и закопавшего бизнес-партнёра

Труп раскопали дикие звери





В Бурятии вынесли приговор 55-летнему мужчине, который убил своего делового партнёра. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.





Всё произошло ещё летом 2019 года. Двое жителей Забайкальского края занимались пассажирскими перевозками, а также имели нелегальный заработок в сфере незаконного оборота драгоценных металлов. Один из них решил расправиться со своим деловым партнёром из-за подозрений в том, что тот утаил часть выручки.





2 августа 2019 года, возвращаясь из города Бодайбо в Читу, они сделали остановку в лесу в Муйском районе Бурятии, где стали готовить еду. В этот момент мужчина подошёл к спутнику со спины и выстрелил ему в голову из самодельного оружия.





Затем убийца похитил ценные вещи, травматический пистолет и дорогой автомобиль жертвы, на котором они ехали. Вместе со своим приятелем, сопровождавшим их в поездке, закопал в лесу тело, а позже отдал помощнику похищенный пистолет.





По заявлению родственников о безвестном исчезновении мужчины на начальном этапе расследование возбуждённого уголовного дела проводилось в Забайкальском крае и в Иркутской области. Позже останки пропавшего мужчины раскопали дикие звери, и 26 июня 2020 года на них наткнулся работник расположенной рядом железной дороги. После делом занялись бурятские следователи.





Чтобы раскрыть убийство, отрабатывался ряд версий, в рамках которых длительное время проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в соседних регионах. В результате удалось установить полную картину преступления и задержать делового партнёра убитого мужчины.





Коллегией присяжных заседателей он признан виновным по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем», «Разбой», «Незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия», «Хищение огнестрельного оружия».





Приговором суда мужчине назначено 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.





Его приятелю, признанному виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и в приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.





- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.