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В Бурятии поймали браконьеров со 140 кг омуля

В Бурятии поймали браконьеров со 140 кг омуля
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ущерб превысил 1,7 млн рублей

В Кабанском районе Бурятии в выходные поймали нескольких браконьеров, выловивших байкальский омуль.

Ущерб – 1,7 млн

Ранним утром 25 сентября сотрудники СОБР Росгвардии и полицейские обнаружили лодку на реке Селенга. Двое мужчин причалили к берегу и выгружали мешки и сети.

- При досмотре правоохранители обнаружили у них 70-метровую рыболовную сеть, а в мешках около 240 особей байкальского омуля, общим весом более 140 килограммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Задержанные – двое жителей Кабанского района, им по 39 и 40 лет. Они были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Предварительный ущерб государству оценивается более чем в 1,7 млн рублей.

Омуль выловил пьяный водитель

Также поздним вечером 26 сентября сотрудники ДПС неподалеку от села Нюки остановили автомобиль. В салоне обнаружили два мешка с омулем, две резиновые лодки, вёсла и рыболовные сети.

- Водитель признался в незаконном вылове байкальского эндемика, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



25-летний молодой человек объяснил, что попросил машину у соседа и, несмотря на отсутствие водительских прав, поехал на Селенгу. Всего он поймал 42 омуля. Ущерб составил более 305 тысяч рублей.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Он официально трудоустроен.

От освидетельствования на предмет употребления алкоголя он отказался.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном ущербе». Также он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, - добавили в министерстве внутренних дел.




Справка:

В Бурятии действует запрет на вылов омуля. Ущерб при вылове одного хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей.


браконьерство омуль

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