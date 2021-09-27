В Бурятии поймали браконьеров со 140 кг омуля

- При досмотре правоохранители обнаружили у них 70-метровую рыболовную сеть, а в мешках около 240 особей байкальского омуля, общим весом более 140 килограммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.







- Водитель признался в незаконном вылове байкальского эндемика, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.











- В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном ущербе». Также он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, - добавили в министерстве внутренних дел.













В Кабанском районе Бурятии в выходные поймали нескольких браконьеров, выловивших байкальский омуль.Ранним утром 25 сентября сотрудники СОБР Росгвардии и полицейские обнаружили лодку на реке Селенга. Двое мужчин причалили к берегу и выгружали мешки и сети.Задержанные – двое жителей Кабанского района, им по 39 и 40 лет. Они были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.Предварительный ущерб государству оценивается более чем в 1,7 млн рублей.Также поздним вечером 26 сентября сотрудники ДПС неподалеку от села Нюки остановили автомобиль. В салоне обнаружили два мешка с омулем, две резиновые лодки, вёсла и рыболовные сети.25-летний молодой человек объяснил, что попросил машину у соседа и, несмотря на отсутствие водительских прав, поехал на Селенгу. Всего он поймал 42 омуля. Ущерб составил более 305 тысяч рублей.Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Он официально трудоустроен.От освидетельствования на предмет употребления алкоголя он отказался.В Бурятии действует запрет на вылов омуля. Ущерб при вылове одного хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей.