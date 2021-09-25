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В Улан-Удэ в ДТП попали сразу четыре автомобиля

В Улан-Удэ в ДТП попали сразу четыре автомобиля
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_ , Baikal-daily.ru
Пострадавших осматривают медики

Сегодня в 16:30 в сотых кварталах Улан-Удэ произошло ДТП. Одновременно столкнулись четыре автомобиля: «Тойота Королла», «Тойота Алекс», «Тойота Капа» и «КамАЗ».

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавших осматривают медики.

Сколько человек, их возраст и насколько серьёзные травмы они получили будет известно позднее. 

ДТП

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