В Улан-Удэ в ДТП попали сразу четыре автомобиля





Сегодня в 16:30 в сотых кварталах Улан-Удэ произошло ДТП. Одновременно столкнулись четыре автомобиля: «Тойота Королла», «Тойота Алекс», «Тойота Капа» и «КамАЗ».В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавших осматривают медики.Сколько человек, их возраст и насколько серьёзные травмы они получили будет известно позднее.