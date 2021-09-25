В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве

По словам жителей, «грохнуло сильно»
Вчера, 24 сентября, в районе 21 часа в селе Новоильинск Заиграевского района местные жители услышали взрыв. Сообщения, которые появились в местном паблике, приводит газета «Вперёд».
«Весь посёлок слышал», «Тоже слышала грохот», «Что-то сильно грохнуло», «У нас дом тряхнуло», «У нас даже дверь уличная открылась», «На Ленина всё подпрыгнуло», - описывают местные жители. По их словам, после столь сильного звука заработали автомобильные сигнализации.
Точно не известно, что случилось, но обеспокоенные люди сравнивали грохот со взрывом газового баллона или котла, а эпицентром события считают район возле церкви. Некоторые даже сообщают, что увидели дым и почувствовали запах пороха.
Газета «Вперёд» обратилась за комментарием в Единую диспетчерскую службу района, однако там о ситуации не слышали. «К нам никто не обращался, экстренных служб в Новоильинск не вызывали», - цитирует издание ЕДДС.
Обстоятельства выясняются.
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Происшествия, Фото:
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