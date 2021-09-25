 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве

В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам жителей, «грохнуло сильно»

Вчера, 24 сентября, в районе 21 часа в селе Новоильинск Заиграевского района местные жители услышали взрыв. Сообщения, которые появились в местном паблике, приводит газета «Вперёд».

«Весь посёлок слышал», «Тоже слышала грохот», «Что-то сильно грохнуло», «У нас дом тряхнуло», «У нас даже дверь уличная открылась», «На Ленина всё подпрыгнуло», - описывают местные жители. По их словам, после столь сильного звука заработали автомобильные сигнализации.

Точно не известно, что случилось, но обеспокоенные люди сравнивали грохот со взрывом газового баллона или котла, а эпицентром события считают район возле церкви. Некоторые даже сообщают, что увидели дым и почувствовали запах пороха.

Газета «Вперёд» обратилась за комментарием в Единую диспетчерскую службу района, однако там о ситуации не слышали. «К нам никто не обращался, экстренных служб в Новоильинск не вызывали», - цитирует издание ЕДДС.

Обстоятельства выясняются.
взрыв

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
Происшествия, 25.09.2021
По словам жителей, «грохнуло сильно»
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
Происшествия, 25.09.2021
Щенят специально выбросили в месте, где почти никто не ходит
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
Происшествия, 25.09.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося 
В школе в Иркутской области распылили газ
В школе в Иркутской области распылили газ
Происшествия, 25.09.2021
В больницу были доставлены четверо учащихся 
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 25.09.2021
Огонь потушили за полчаса
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
Происшествия, 24.09.2021
Мужчина потерялся ещё две недели назад
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
Происшествия, 24.09.2021
Кража произошла во время полевого выезда  
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
Происшествия, 24.09.2021
Обвиняемый в убийстве дважды выдумывал свои версии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^