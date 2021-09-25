 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь потушили за полчаса

24 сентября в четвёртом часу дня загорелся двухэтажный брусовой дом на улице Проточная в Улан-Удэ.

На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.

Около 30 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения на первом этаже было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек личного состава и 7 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов. На месте работают органы дознания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
Происшествия, 24.09.2021
Мужчина потерялся ещё две недели назад
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
Происшествия, 24.09.2021
Кража произошла во время полевого выезда  
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
Происшествия, 24.09.2021
Обвиняемый в убийстве дважды выдумывал свои версии
Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин
Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин
Происшествия, 24.09.2021
Парень забрал выручку и телефон продавца
Иркутские полицейские ищут скрывшегося от следствия жителя Бурятии
Иркутские полицейские ищут скрывшегося от следствия жителя Бурятии
Происшествия, 24.09.2021
Мужчина признался в совершении преступления и исчез
Житель Бурятии распродал имущество приютившего его друга
Житель Бурятии распродал имущество приютившего его друга
Происшествия, 24.09.2021
Мужчина после ночёвки прихватывал за собой технику
Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии
Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии
Происшествия, 24.09.2021
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах
В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер
В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер
Происшествия, 24.09.2021
Виновник аварии так торопился скрыться, что потерял ценную улику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^