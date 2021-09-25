В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина













24 сентября в четвёртом часу дня загорелся двухэтажный брусовой дом на улице Проточная в Улан-Удэ.На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.Около 30 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения на первом этаже было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек личного состава и 7 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов. На месте работают органы дознания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.