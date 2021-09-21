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В Бурятии Арсик нашёл наркотики для заключённого

В Бурятии Арсик нашёл наркотики для заключённого
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Наркотики спрятали в сигаретах

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске предотвратили попытку доставки осуждённому наркотиков.

Наркотики обнаружили при досмотре вещей, предназначенных для передачи одному из осуждённых. К досмотру была привлечена служебная собака Арсик. Она помогла обнаружить запрещенное вещество, которое было спрятано в фильтрах 15 сигарет.

Передать наркотики пытался 20-летний житель Гусиноозерска. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ поймали арбалетчика, который планировал запустить стрелы с телефонами и пачкой дрожжей
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