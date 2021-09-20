В Братске с четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок

Девочка была доставлена в больницу



Вечером 19 сентября в Братске с балкона квартиры на четвёртом этаже десятиэтажного дома выпала годовалая девочка. Несчастный случай произошёл, когда малышка отодвинула москитную сетку.



Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.



По данному факту организована доследственная проверка.



- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

