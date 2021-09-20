Девочка была доставлена в больницу
Вечером 19 сентября в Братске с балкона квартиры на четвёртом этаже десятиэтажного дома выпала годовалая девочка. Несчастный случай произошёл, когда малышка отодвинула москитную сетку.
Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.
По данному факту организована доследственная проверка.
- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В Братске с четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок
Происшествия, Фото:
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