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В Братске с четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок

В Братске с четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок
Происшествия,  Фото:pexels.com
Девочка была доставлена в больницу

Вечером 19 сентября в Братске с балкона квартиры на четвёртом этаже десятиэтажного дома выпала годовалая девочка. Несчастный случай произошёл, когда малышка отодвинула москитную сетку.

Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу.

По данному факту организована доследственная проверка.

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
падение несчастный случай

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