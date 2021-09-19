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В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку

В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике произошло сразу три аварии с мотоциклами

В пятницу, 17 сентября, около 17 часов в селе Сотниково Иволгинского района произошло необычное ДТП.

55-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» сбил собаку, из-за чего на дорогу упала его 60-летняя пассажирка. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

- Водитель мотоцикла не имеет права управления транспортным средством. Он следовал в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё одно ДТП произошло вчера ночью в Заиграевском районе. Аварию устроил в посёлке Лесозаводской 21-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Его мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в больницу.


В субботу в 19 часов авария произошла в Улан-Удэ.

- 40-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя со стороны улицы Совхозная в направлении улицы Дальневосточная, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Все трое мотоциклистов не имели прав управления мототранспортом.

 
Всего с начала года в Бурятии произошло 120 аварий с участием водителей мототехники. Погибли 12 человек, девять из них - это молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет.

Травмы различной степени тяжести получили 89 человек, среди которых 31 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет.

В 83 случаях водители не имели соответствующих прав управления транспортом. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а шести нарушителей попали в ДТП, будучи лишенными водительских прав.

Вчера, 18 сентября, был День памяти погибших мотоциклистов.
ДТП мотоциклисты

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