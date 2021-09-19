В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку









В пятницу, 17 сентября, около 17 часов в селе Сотниково Иволгинского района произошло необычное ДТП.55-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» сбил собаку, из-за чего на дорогу упала его 60-летняя пассажирка. Женщина получила травмы различной степени тяжести.- Водитель мотоцикла не имеет права управления транспортным средством. Он следовал в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Ещё одно ДТП произошло вчера ночью в Заиграевском районе. Аварию устроил в посёлке Лесозаводской 21-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Его мотоцикл опрокинулся.В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в больницу.В субботу в 19 часов авария произошла в Улан-Удэ.- 40-летний водитель мотоцикла «Хонда», следуя со стороны улицы Совхозная в направлении улицы Дальневосточная, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.Все трое мотоциклистов не имели прав управления мототранспортом.Всего с начала года в Бурятии произошло 120 аварий с участием водителей мототехники. Погибли 12 человек, девять из них - это молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет.Травмы различной степени тяжести получили 89 человек, среди которых 31 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет.В 83 случаях водители не имели соответствующих прав управления транспортом. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а шести нарушителей попали в ДТП, будучи лишенными водительских прав.Вчера, 18 сентября, был День памяти погибших мотоциклистов.