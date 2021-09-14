Житель Бурятии выращивал коноплю с человеческий рост





















Днём 8 сентября в Кабанском районе Бурятии полицейские задержали 41-летнего жителя села Кудара, который выращивал коноплю возле своего дома. Кусты конопли достигли высоты человеческого роста.В его огороде обнаружили 45 кустов культивируемой конопли. Также на чердаке бани нашли почти полкилограмма конопли, которая уже лежала на просушке.- Вместе с марихуаной из бани изъяли около грамма гашишного масла, а также посуду для изготовления запрещённого вещества. Хозяин дома признался, что периодически изготавливал наркотические средства для собственного употребления. Предварительно, во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Постоянного источника дохода не имеет.Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.