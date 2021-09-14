Житель Бурятии выращивал коноплю с человеческий рост

Днём 8 сентября в Кабанском районе Бурятии полицейские задержали 41-летнего жителя села Кудара, который выращивал коноплю возле своего дома. Кусты конопли достигли высоты человеческого роста.
В его огороде обнаружили 45 кустов культивируемой конопли. Также на чердаке бани нашли почти полкилограмма конопли, которая уже лежала на просушке.
- Вместе с марихуаной из бани изъяли около грамма гашишного масла, а также посуду для изготовления запрещённого вещества. Хозяин дома признался, что периодически изготавливал наркотические средства для собственного употребления. Предварительно, во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Постоянного источника дохода не имеет.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.