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Житель Бурятии выращивал коноплю с человеческий рост

Житель Бурятии выращивал коноплю с человеческий рост
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В огород любителя «травки» нагрянула полиция

Днём 8 сентября в Кабанском районе Бурятии полицейские задержали 41-летнего жителя села Кудара, который выращивал коноплю возле своего дома. Кусты конопли достигли высоты человеческого роста.

В его огороде обнаружили 45 кустов культивируемой конопли. Также на чердаке бани нашли почти полкилограмма конопли, которая уже лежала на просушке.



- Вместе с марихуаной из бани изъяли около грамма гашишного масла, а также посуду для изготовления запрещённого вещества. Хозяин дома признался, что периодически изготавливал наркотические средства для собственного употребления. Предварительно, во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Постоянного источника дохода не имеет.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



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