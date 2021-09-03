В Бурятии почти одновременно произошли три ДТП с мотоциклистами

Так, 22-летний улан-удэнец, водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя со стороны улицы Кабанская в направлении посёлка Тулунжа, врезался в бетонное ограждение. Молодой человек скончался на месте.







В селе Багдарин 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Калдина» не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Рэйсер» под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в больницу.







В посёлке Таксимо 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора», выполняя разворот, столкнулся с мотоциклом «Рэйсер» под управлением 37-летнего водителя. Мотоциклист с переломом бедра госпитализирован в районную больницу.







2 сентября сразу три ДТП с участием водителей мототехники произошли около шести часов вечера в Улан-Удэ, Баунтовском и Муйском районе Бурятии. Во всех случаях водители мотоциклов не имели соответствующих прав управления. Транспортные средства не были зарегистрированы в установленном законом порядке, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 70 ДТП с участием водителей мототранспорта. В результате таких происшествий семь человек погибли и 75 человек получили травмы различной степени тяжести (в том числе 18 несовершеннолетних).Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к соблюдению ПДД. Автомобилистам также стоит быть внимательнее и перед началом маневра смотреть в зеркала.