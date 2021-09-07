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У выпивавшего на остановке улан-удэнца нашли наркотики

У выпивавшего на остановке улан-удэнца нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Любителя наркотиков обнаружили бдительные росгвардейцы

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал микрорайон Аэропорт в Улан-Удэ. Сотрудники обратили внимание на молодого человека, который распивал алкоголь на остановке общественного транспорта.

Росгвардейцы подошли к нему, чтобы напомнить о запрете на распитие алкоголя в общественных местах. В итоге у парня нашли наркотики.

- В ходе пресечения правонарушения, в сумке была обнаружена стеклянная баночка с растительной массой с характерным запахом конопли, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанного 21-летнего парня доставили в отдел полиции, где вещество было изъято и направлено на экспертизу. Установлено, что изъятое - это смесь табака и гашишного масла, весом более 20 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе на улице Трубачеева улан-удэнец положил наркотики в кусты прямо на глазах росгвардейцев
наркотики Росгвардия

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