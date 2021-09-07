В аварии пострадал в том числе маленький ребёнок
6 сентября в 12 часов дня в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали женщина и маленький ребёнок.
- 31-летняя водитель автомобиля «Тойота», следуя по автодороге «Култук – Монды», в пяти километрах от села Зактуй совершила съезд с дороги и врезалась в забор, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализированы два пассажира – 52-летняя женщина и годовалый мальчик.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошло два наезда на детей. В одном случае мальчика на «зебре» сбил автомобиль, которым управлял пьяный угонщик. Он и его пассажиры скрылись с места, не оказав помощи ребёнку.
В Бурятии «Тойота» протаранила забор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В аварии пострадал в том числе маленький ребёнок
Сбежавших водителя и пассажиров нашли полицейские
Пожар произошёл в пятиэтажке на Бурводе
Пострадали два человека
Инцидент произошёл возле здания мирового суда
Материалы направлены в полицию
Труп женщины обнаружили прохожие
Ранее девушка неоднократно была судима
Один из потерпевших получил тяжёлые травмы
Мужчина нанёс возлюбленной более 40 ударов
Женщина уверяла, что весь большой урожай мака ей необходим для выпечки
Ощутимые толчки почувствовали жители высотных домов
Мужчина был лишён водительских прав
Недавно представителям приюта поступил ответ из полиции
Мужчина погиб из-за того, что у него сломался шест