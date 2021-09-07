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В Улан-Удэ в горящей квартире нашли труп

В Улан-Удэ в горящей квартире нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в пятиэтажке на Бурводе

Днём 6 сентября загорелась квартира в пятиэтажном кирпичном доме на улице Кабанская в Улан-Удэ.

- В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек личного состава и девять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены диван и кресла, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарные по лестничному маршу эвакуировали 15 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

10 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 14 кв. м.

В ходе тушения в одной из комнат обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 4 на 5 сентября в городе Кяхта произошёл пожар, унёсший жизнь женщины. Она погибла на загоревшемся диване. 
смерть пожар

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