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В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван

В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные проникли в горящую квартиру через окно

В ночь с 4 на 5 августа в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь женщины. Пожар произошёл в двухподъездном двухэтажном доме.

Пожарные проникли в горящую квартиру на втором этаже через окно.

В ходе тушения возгорания на диване было обнаружено тело женщины.

- В результате пожара повреждён диван и конструкции пола на площади 2,5 кв.м. Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В середине августа сообщалось о том, что с начала года в Бурятии пожары унесли жизни 34-х человек

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