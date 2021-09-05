В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван

Пожарные проникли в горящую квартиру через окно
В ночь с 4 на 5 августа в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь женщины. Пожар произошёл в двухподъездном двухэтажном доме.
Пожарные проникли в горящую квартиру на втором этаже через окно.
В ходе тушения возгорания на диване было обнаружено тело женщины.
- В результате пожара повреждён диван и конструкции пола на площади 2,5 кв.м. Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В середине августа сообщалось о том, что с начала года в Бурятии пожары унесли жизни 34-х человек
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