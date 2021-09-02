Травмы получили два человека
Утром 1 сентября в Кабанском районе Бурятии два человека пострадали в ДТП, которое произошло в тумане.
Всё произошло в четырёх километрах от села Кабанск.
- 35-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» при выполнении обгона не учёл туман, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением водителя 1969 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
1 сентября на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 448 нарушений ПДД. В том числе задержаны 18 пьяных водителей, трое из них попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний день лета в Бурятии произошло несколько ДТП с пострадавшими. В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку.
В Кабанском районе на трассе «Байкал» две аварии случились друг за другом на одном участке. Пострадали два водителя.
В Кяхтинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине тяжело пострадали три человека. Водитель впал в кому.
В Бурятии произошло ДТП в тумане
Происшествия, Фото:
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