В Бурятии ДТП друг за другом произошли на одном месте







25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 49-летнего водителя.



Травмы различной степени тяжести получили водители Toyota Caldina и Toyota Land Cruiser. Они были госпитализированы в больницу.



Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в Бурятии





25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 49-летнего водителя.Травмы различной степени тяжести получили водители Toyota Caldina и Toyota Land Cruiser. Они были госпитализированы в больницу.Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа в Бурятии произошло несколько ДТП с пострадавшими . В том числе травмы получили 13-летний мотоциклист и 17-летний сбитый на «зебре» подросток.

В последний день лета в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошли два ДТП друг за другом. В обеих авариях пострадали водители.- По предварительным данным, в 20.15 часов на 372 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» 53-летний водитель автомобиля Toyota Caldina в километре от села Таракановка совершил столкновение с впереди идущим трактором МТЗ-82. Трактор двигался без габаритных фонарей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.После чего на этом же участке дороги произошло второе ДТП.