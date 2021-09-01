В Бурятии три человека тяжело пострадали в аварии



28-летний молодой человек управлял автомобилем «Хонда ЦРВ», не имея водительских прав. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.



В результате ДТП водитель впал в кому первой степени. Пострадали также две пассажирки – женщины 33 и 28 лет.



- С тяжёлыми травмами они доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.



Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе на одном участке федеральной трассы «Байкал»



28-летний молодой человек управлял автомобилем «Хонда ЦРВ», не имея водительских прав. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.В результате ДТП водитель впал в кому первой степени. Пострадали также две пассажирки – женщины 33 и 28 лет.- С тяжёлыми травмами они доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе на одном участке федеральной трассы «Байкал» произошли два ДТП друг за другом . В обеих авариях пострадали водители.

В последний день лета в Кяхтинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине пострадали три человека. Всё произошло в 20.30 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 10 километрах от села Калинишна, сообщили в УГИБДД по Бурятии.