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В Бурятии три человека тяжело пострадали в аварии

В Бурятии три человека тяжело пострадали в аварии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель впал в кому после ДТП

В последний день лета в Кяхтинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине пострадали три человека. Всё произошло в 20.30 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 10 километрах от села Калинишна, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

28-летний молодой человек управлял автомобилем «Хонда ЦРВ», не имея водительских прав. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель впал в кому первой степени. Пострадали также две пассажирки – женщины 33 и 28 лет.

- С тяжёлыми травмами они доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе на одном участке федеральной трассы «Байкал» произошли два ДТП друг за другом. В обеих авариях пострадали водители.

ДТП

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