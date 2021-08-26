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В банках Бурятии стали чаще выявлять поддельные банкноты

В банках Бурятии стали чаще выявлять поддельные банкноты
Происшествия, 
Риск получить фальшивку на сдачу вместо настоящих денег есть у каждого

В первом полугодии 2021 года в банках Бурятии были обнаружены 24 поддельные российские банкноты. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

Фальшивок крупного номинала выявлено 20 штук, это 80% от общего количества. Из них 15 подделок — пятитысячные, 4 — тысячные, 1 — двухтысячная. Для сравнения, за первое полугодие 2020 года были обнаружены поддельные банкноты только двух номиналов: пятитысячные — 9 штук и одна тысячная.

Кроме российских подделок, в текущем году выявлены две иностранные фальшивки — обе по 50 китайских юаней.

- Поддельные банкноты в работе с наличными деньгами встречаются кассирам местных банков регулярно. Причём не всегда самых крупных номиналов. Например, в этом году попались три подделки по 500 рублей, а одна и вовсе — сторублевая. Риск получить фальшивку на сдачу вместо настоящих денег есть у каждого жителя республики. Особенно в небольших торговых точках и автозаправках, где нет оборудования для проверки банкнот, а работникам не всегда хватает компетенций, чтобы самостоятельно распознать подделку. Поэтому любые купюры, которые попадают к вам в руки, лучше проверить. Это несложно: ряд признаков подлинности банкнот можно определить «невооруженным глазом» — на просвет, на ощупь или сменой угла зрения, — рассказал заместитель управляющего Нацбанка по Бурятии Борис Цыденов,

Он также добавил, что обязательно нужно смотреть не менее трех-пяти признаков подлинности денег. Полный их список имеется на сайте Банка России. Есть специальное мобильное приложение — «Банкноты Банка России». С ним можно попрактиковаться распознавать подделку на виртуальной купюре.
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