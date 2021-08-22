В Бурятии утонули три человека

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Среди погибших – семилетняя девочка



Накануне, 21 августа, вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на реку Тисса Окинского района для поиска утонувшей 7-летней девочки.



Выяснилось, что она вместе с родственниками пересекала реку на УРАЛе. Водитель машины не знал эту местность, поэтому машина начала тонуть. Всего в автомобиле было 7 человек.



Пять человек смогли быстро забраться на крышу автомобиля и спастись. Женщина и ребёнок не смогли выбраться и утонули. Тело женщины нашли сразу же, а девочку отнесло в сторону, поэтому для её поисков вызвали спасателей. Через несколько часов тело ребёнка было найдено и передано родственникам и сотрудникам полиции.



Также сегодня, 22 августа, утром спасатели выехали на реку Иркут Тункинского района, где перевернулся катамаран с четырьмя людьми. Три человека выплыли самостоятельно, но одного мужчину 49 лет унесло течением. Туристическая группа была не зарегистрирована. Сейчас спасатели ведут поиски тела, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

