На месте работает прокурор республики
Прокуратурой Бурятии организована проверка по факту побега психиатрического стационара лицами, находившимися на принудительном лечении психоневрологическом диспансере, расположенном в селе Новая Брянь Заиграевского района.
На место происшествия выехала прокурор республики Галина Ковалёва.
- Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также прокуратура республики взяла на контроль доследственную проверку по данному факту.
Как сообщал «Байкал-Daily», следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка по данному факту.
Предварительно известно, что инцидент начался с бунта пациентов. Воспользовавшись этим, семь осуждённых совершили побег. Они выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения.
В настоящее время организован их розыск. Двоих из беглецов уже задержали.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль инцидент со сбежавшими осуждёнными
Происшествия, Фото:
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