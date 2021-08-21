 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 августа

20 августа

Популярное

Прокуратура Бурятии взяла на контроль инцидент со сбежавшими осуждёнными

Прокуратура Бурятии взяла на контроль инцидент со сбежавшими осуждёнными
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На месте работает прокурор республики

Прокуратурой Бурятии организована проверка по факту побега психиатрического стационара лицами, находившимися на принудительном лечении психоневрологическом диспансере, расположенном в селе Новая Брянь Заиграевского района.

На место происшествия выехала прокурор республики Галина Ковалёва.

- Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Также прокуратура республики взяла на контроль доследственную проверку по данному факту.

Как сообщал «Байкал-Daily», следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка по данному факту.

Предварительно известно, что инцидент начался с бунта пациентов. Воспользовавшись этим, семь осуждённых совершили побег. Они выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения.

В настоящее время организован их розыск. Двоих из беглецов уже задержали. 
прокуратура побег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Задержали третьего сбежавшего из психдиспансера в Бурятии
Задержали третьего сбежавшего из психдиспансера в Бурятии
Происшествия, 21.08.2021
Розыск четверых сбежавших осуждённых продолжается  
В ДТП на трассе в Бурятии пострадал водитель
В ДТП на трассе в Бурятии пострадал водитель
Происшествия, 21.08.2021
Столкнулись ВАЗ-21074 и микроавтобус
Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых задержали
Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых задержали
Происшествия, 21.08.2021
За информацию о сбежавших осуждённых объявлено вознаграждение
В Бурятии спасли упавшую в ущелье туристку
В Бурятии спасли упавшую в ущелье туристку
Происшествия, 21.08.2021
Спасатели доставили женщину медикам 
Мошенникам не удалось обмануть следователя из Иркутской области
Мошенникам не удалось обмануть следователя из Иркутской области
Происшествия, 21.08.2021
Аферисты предлагали приобрести машину из несуществующего автосалона                                                                                                                            
В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые
В Бурятии из психдиспансера сбежали осуждённые
Происшествия, 21.08.2021
Алексей Цыденов просит местных жителей быть бдительными
Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом с оставленными общежитии детьми
Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом с оставленными общежитии детьми
Происшествия, 21.08.2021
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования 
В Иркутской области за лихачом без водительских прав устроили погоню
В Иркутской области за лихачом без водительских прав устроили погоню
Происшествия, 21.08.2021
Водительских прав мужчину лишили также за «пьяную» езду
В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей
В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей
Происшествия, 21.08.2021
С сегодняшнего дня стартуют сплошные проверки  
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, 21.08.2021
Пожар находился в труднодоступной местности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^