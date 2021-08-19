В Бурятии московские туристы застряли на реке

Туристы-экстремалы потеряли свои катамараны



В Бурятии спасатели отправились в Тункинский район на помощь туристам из Московской области, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В ночь на 18 августа в 70 километрах от тункинского села Зун-Мурино на реке Мурино поднялась вода. В результате этого катамараны туристов из Московской области уплыли.



Вернуться можно только на лодках вниз по реке, ведь реку окружает труднодоступная местность. Поэтому туристы по спутниковой связи обратились к спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Изначально тургруппа зарегистрировала свой маршрут, так что спасателям будет проще найти экстремалов. Сейчас спасатели находятся в пути.



Жизни туристов ничего не угрожает.







