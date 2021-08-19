В Бурятии затопило дорогу

В местности Торейский луг (находится на границе Закаменского и Джидинского районов Бурятии) затопило дорогу.
Проезд там сейчас невозможен, движение перекрыто.
- В связи с обильными осадками в Джидинском районе на 166 км автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» в местности Торейский луг ограничено движение транспортных средств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В группе «Джида-инфо 24/7» уточняется, что от райцентра отрезаны несколько сёл Джидинского района: Тохой, Укырчелон, Зарубино, Большой Нарын, Алцак, Армак, Хулдат.
Этим летом в республике наблюдается сложная паводковая обстановка. Обильные осадки, в том числе с градом, на прошлой неделе обрушились на Закаменский и Джидинские районы. Пострадавшие жители получат компенсации, в общей сложности выделено 15,6 млн рублей.
Жителей Левобережья Улан-Удэ вовсю готовят к возможной эвакуации. Здесь угрозу несёт река Селенга и поднимающиеся грунтовые воды.
Накануне после дождя разрушилась дорога, соединяющая 100-е кварталы Улан-Удэ и пригородное Вахмистрово.