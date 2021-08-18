В пригороде Улан-Удэ обрушилась дорога

- Специалисты комбината вовремя обнаружили провал на дороге из Вахмистрово в 100-е кварталы в районе станции Медведчиково. Провал выявлен в результате дежурного объезда по оценке последствий прошедшего дождя. Экстренно были выставлены дорожные ограждения для безопасности участников дорожного движения. Также экстренно было проведено совещание с администрацией Октябрьского района, в результате которого был введён режим ЧС, - сообщили в комбинате по благоустройстве Улан-Удэ.







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На участке в усиленном режиме работает спецтехника комбината по благоустройству – шесть тяжёлых самосвалов, фронтальный погрузчик, а также экскаватор МУП «Водоканал».











После дождя на дороге, которая связывает 100-е кварталы Улан-Удэ и пригородное Вахмистрово, образовался огромный провал. Дорога обрушилась на участке в районе станции Медведчиково.На этой территории был введён режим ЧС.С 12 часов дня была открыта объездная дорога. Сама повреждённая дорога перекрыта. Сейчас ведутся начаты восстановительные работы.