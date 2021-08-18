Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их
В полицию Читы поступило сообщение от жителя другого региона о том, что принадлежащие его умершему отцу банковские карты и сотовый телефон были украдены. Общая сумма ущерба составила более 155 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Выяснилось, что накануне происшествия отец заявителя по работе находился в Чите, и ему стало плохо. От сердечного приступа мужчина скончался в машине скорой помощи.
По приезду в Читу сын не обнаружил личных вещей отца и обратился в полицию.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний водитель машины скорой помощи.
Выяснилось, что, констатировав смерть, медики передали личные вещи пациента водителю, для того, чтобы он отдал их родным. Однако водитель украл сотовый телефон и две банковские карты. Воспользовавшись установленной системой бесконтактной оплаты, несколько дней мужчина расплачивался картами, покупая продукты. Часть денег он перевёл на личный счёт.
Кроме того, он давал карту 40-летней сожительнице, предложил и ей совершать покупки. При этом женщина знала, что карта украдена.
По факту кражи чужого имущества и денег с банковского счета возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Чите водитель скорой присвоил вещи умершего пациента
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё двух человек с перевернувшейся лодки ищут
У мужчины не было охотничьего билета и разрешения на охоту
Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их
Поиском мошенников займётся полиция
Мужчина из мести спалил гараж, где спал обидчик
По предварительной информации, у вахтовки могли отказать тормоза
Спутницу водителя спасали дорожные полицейские
Пожар тушат более 40 специалистов
По результатам проверки будут приняты меры
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Крупная автоавария произошла на территории ГОК «Озёрный»
Машина нарушителя была загружена деревьями
Школьники были без мотошлемов
Двое мужчин тайком рубили деревья ночью
Девочка попала в больницу