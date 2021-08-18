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В Чите водитель скорой присвоил вещи умершего пациента

В Чите водитель скорой присвоил вещи умершего пациента
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их

В полицию Читы поступило сообщение от жителя другого региона о том, что принадлежащие его умершему отцу банковские карты и сотовый телефон были украдены. Общая сумма ущерба составила более 155 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что накануне происшествия отец заявителя по работе находился в Чите, и ему стало плохо. От сердечного приступа мужчина скончался в машине скорой помощи.

По приезду в Читу сын не обнаружил личных вещей отца и обратился в полицию.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний водитель машины скорой помощи.

Выяснилось, что, констатировав смерть, медики передали личные вещи пациента водителю, для того, чтобы он отдал их родным. Однако водитель украл сотовый телефон и две банковские карты. Воспользовавшись установленной системой бесконтактной оплаты, несколько дней мужчина расплачивался картами, покупая продукты. Часть денег он перевёл на личный счёт.

Кроме того, он давал карту 40-летней сожительнице, предложил и ей совершать покупки. При этом женщина знала, что карта украдена.

По факту кражи чужого имущества и денег с банковского счета возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


скорая помощь кража

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